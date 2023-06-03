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Повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш через некоректне позначення Криму на карті

Київ • УНН

 • 790819 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною через некоректне позначення Криму на карті, яку оприлюднили на медіа-ресурсі уряду Орбана, передає УНН.

Повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш через некоректне позначення Криму на карті

Цитата

"На доручення МЗС України тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною", - повідомили у дипвідомстві.

Раніше

У МЗС відреагували на некоректне позначення карти України на медіа-ресурсі уряду Орбана, а також закликали Угорщину припинити провокації.

"Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Угорщина має припинити чинити провокації та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань в рамках членства в ООН, ЄС і НАТО. Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці", - йдеться у коменатрі.

Нагадаємо

На YouTube-каналі уряду Угорщини з'явилося відео про "мир", на якому Кримський півострів, анексований росією у 2014 році, не позначено українською територією.

Ідеться про 29-секундне відео під назвою "Настав час миру!". На ній, як повідомляється, зображено "карту з червоним силуетом України, тільки Крим... позначений зеленим, як і всі прилеглі території".

Видання зауважує, що на цьому тлі "може спалахнути" "новий українсько-угорський скандал".

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