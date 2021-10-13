Повінь в Китаї: загинули 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сильна повінь на півночі Китаю забрала життя 29 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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14 людей загинули внаслідок падіння автобуса у воду. Ще 37 людей, які їхали в автобусі, були врятовані, з яких семеро були госпіталізовані. Водія затримали.
Аварія сталася в понеділок після повені під час сильних дощів, зруйнованих будинків і врожаю в двох провінціях поблизу столиці країни Пекіна.
Водій ігнорував попередження не переїжджати міст, який майже був покритий водою.
Нагадаємо
У провінції Шаньсі, на захід від Хебею, 15 людей загинули в результаті повені, яка спричинила прямі економічні втрати у розмірі понад 5 млрд юанів (770 млн доларів), повідомляє CCTV. Понад 120 000 людей були евакуйовані в провінції, де руйнувалися тисячі будинків і 190 000 гектарів (470 000 акрів) посівів були пошкоджені.