Наводнение в Китае: погибли 29 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сильнейшее наводнение на севере Китая унесло жизни 29 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
14 человек погибли в результате падения автобуса в воду. Еще 37 человек, которые ехали в автобусе, были спасены, из которых семь были госпитализированы. Водителя задержали.
Авария произошла в понедельник после наводнения во время сильных дождей, разрушенных домов и урожая в двух провинциях вблизи столицы страны Пекина.
Водитель игнорировал предупреждения не переезжать мост, который почти был покрыт водой.
Напомним
В провинции Шаньси, к западу от Хэбэй, 15 человек погибли в результате наводнения, причиной прямые экономические потери в размере более 5 млрд юаней (770 млн долларов), сообщает CCTV. Более 120 тысяч человек были эвакуированы в провинции, где разрушались тысячи домов и 190 тысяч гектаров (470 000 акров) посевов были повреждены.