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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Повінь в Індії: кількість загиблих зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті викликаних мусоном повеней і зсувів в штаті Керала на півдні Індії за останні кілька днів досягла 79 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Повінь в Індії: кількість загиблих зросла

Відзначається, що рівень води продовжує підніматися, а міста і села в багатьох районах швидко затоплюються. Через зсуви втрачено зв'язок з горбистими округами, такими як Ваянад і Ідуккі.

Сотні рятувальників працюють по всьому штату. Індійські військові і Національні сили реагування на стихійні лиха цілодобово проводять рятувальні операції в постраждалих районах.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив ситуацію з головним міністром штату Керала Пінараі Віджаяном і зажадав від Міністерства оборони активізувати рятувальні роботи в штаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 67 загиблих.

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