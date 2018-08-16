Повінь в Індії: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кількість загиблих в результаті викликаних мусоном повеней і зсувів в штаті Керала на півдні Індії за останні кілька днів досягла 79 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Відзначається, що рівень води продовжує підніматися, а міста і села в багатьох районах швидко затоплюються. Через зсуви втрачено зв'язок з горбистими округами, такими як Ваянад і Ідуккі.
Сотні рятувальників працюють по всьому штату. Індійські військові і Національні сили реагування на стихійні лиха цілодобово проводять рятувальні операції в постраждалих районах.
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обговорив ситуацію з головним міністром штату Керала Пінараі Віджаяном і зажадав від Міністерства оборони активізувати рятувальні роботи в штаті.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про 67 загиблих.