Наводнение в Индии: количество погибших возросло

Отмечается, что уровень воды продолжает подниматься, а города и деревни во многих районах быстро затапливаются. Из-за оползней потеряна связь с холмистыми округами, такими как Ваянад и Идукки.

Сотни спасателей работают по всему штату. Индийские военные и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия круглосуточно проводят спасательные операции в пострадавших районах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил ситуацию с главным министром Кералы Пинараи Виджаяном и потребовал от Министерства обороны активизировать спасательные работы в штате.



Напомним, ранее сообщалось о 67 погибших.