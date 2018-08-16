Наводнение в Индии: количество погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Число погибших в результате вызванных муссоном наводнений и оползней в штате Керала на юге Индии за последние несколько дней достигло 79 человек. Об этом сообщает УНН со сылкой на Синьхуа.
Отмечается, что уровень воды продолжает подниматься, а города и деревни во многих районах быстро затапливаются. Из-за оползней потеряна связь с холмистыми округами, такими как Ваянад и Идукки.
Сотни спасателей работают по всему штату. Индийские военные и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия круглосуточно проводят спасательные операции в пострадавших районах.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил ситуацию с главным министром Кералы Пинараи Виджаяном и потребовал от Министерства обороны активизировать спасательные работы в штате.
Напомним, ранее сообщалось о 67 погибших.