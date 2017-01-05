Повінь у Німеччині визнали найбільшою за десятиліття

За інформацією ЗМІ, серйозно пошкоджені багато фаст-фудів і прилавків вуличних торговців, але жертв і постраждалих поки немає.Від повені постраждали міста і села від Кіля до курортного острова Узедом біля кордону з Польщею.Найсильніше затопило міста Росток і Штральзунд. У портовому місті Вісмар зафіксовано рівень води на 1,8 метра вищий за норму.Повені відбуваються в Німеччині регулярно, але зазвичай вони припадають на весну, а комунальні служби встигають підготуватися і швидко впоратися з наслідками.Винятком із правил стала повінь 2006 року.Особливо важкою була ситуація на сході країни. Рівень води в річці Ельба виріс до позначки в 7,5 метрів. У підсумку довелося евакуювати 25 тисяч жителів Дрездена і передмість.