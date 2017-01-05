Наводнение в Германии признали крупнейшим за десятилетия
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Ливни и ветер вызвали на побережье Балтийского моря в Германии наибольшее наводнение с 2006 года. Затопило улицы городов, некоторые машины оказались в воде, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По информации СМИ, серьезно повреждены многие фаст-фуды и прилавки уличных торговцев, но жертв и пострадавших пока нет. От наводнения пострадали города и села от Киля до курортного острова Узедом у границы с Польшей. Найсильнише затопило города Росток и Штральзунд. В портовом городе Висмар зафиксирован уровень воды на 1,8 метра выше нормы. Наводнения происходят в Германии регулярно, но обычно они приходятся на весну, а коммунальные службы успевают подготовиться и быстро справиться с последствиями. Исключением из правил стало наводнение 2006 года. Особенно тяжелой была ситуация на востоке страны. Уровень воды в реке Эльба вырос до отметки в 7,5 метров. В итоге пришлось эвакуировать 25 000 жителей Дрездена и пригородов.