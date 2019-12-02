Повідомлено про підозру військовослужбовцям, які продавали наркотичні засоби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Двом військовослужбовцям Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України повідомили про підозру у придбанні та зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці налагодили механізм систематичного придбання та подальшої реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин громадянам. Досудовим розслідування встановлюється причетність інших військовослужбовців та цивільних осіб до співучасті до збуту наркотичних речовин”, — йдеться в повідомленні.
Також,відбулися санкціоновані обшуки за місцями проживання підозрюваних, у ході яких виявлено та вилучено наркотичні засоби.
Окрім того, Личаківський районний суд міста Львова обрав одному з підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, іншому — домашній арешт.
“( Кримінальне провадження відкрито —ред.) через незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини ( ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України)”, — зазхначається в повідомленні.
Нагадаємо, військового на Донбасі спіймали на торгівлі наркотиками.