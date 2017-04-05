“Повідомлення про замінування „Закарпатгазу“ виявилося хибним”, — зазначила речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Водночас, через хибне повідомлення про замінування поліція відкрила кримінальне провадження за ст.259 Кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Нагадаємо, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі ПАТ “Закарпатгаз”, що на вулиці Погорєлова в Ужгороді.