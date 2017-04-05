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Повідомлення про замінування “Закарпатгазу” виявилося хибним

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час перевірки та обстеження будівлі ПАТ “Закарпатгаз” по вулиці Погорєлова в Ужгороді вибухових та небезпечних предметів не виявили. Про це УНН повідомили в У ДСНС у Закарпатській області.

“Повідомлення про замінування „Закарпатгазу“ виявилося хибним”, — зазначила речниця У ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.

Водночас, через хибне повідомлення про замінування поліція відкрила кримінальне провадження за ст.259 Кримінального кодексу України, тобто завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Нагадаємо, близько 13:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі ПАТ “Закарпатгаз”, що на вулиці Погорєлова в Ужгороді.

Українські Національні Новини

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