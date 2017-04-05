Сообщение о заминировании "Закарпатгаза" оказалось ложным
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время проверки и обследования здания ПАО “Закарпатгаз” по улице Погорелова в Ужгороде взрывчатых и опасных предметов не обнаружили. Об этом сообщили УНН в У ГСЧС в Закарпатской области.
“Сообщение о заминировании „Закарпатгаза“ оказалось ложным”, — отметила пресс-секретарь У ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.
В то же время, из-за ложного сообщения о заминировании полиция открыла уголовное производство по ст.259 Уголовного кодекса Украины, то есть заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.
Напомним, около 13:00 в полицию поступило сообщение о заминировании здания ОАО “Закарпатгаз”, которое находится на улице Погорелова в Ужгороде.