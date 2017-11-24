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Повідомлення про замінування аеропортів в шести містах не підтвердилось в жодному випадку

Повідомлення про замінування аеропортів в шести містах не підтвердилось в жодному випадку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Сьогодні, 24 листопада, до поліції надійшла інформація щодо замінування декількох об’єктів: аеропортів, торгово-розважальних центрів та метрополітену. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зокрема, проводилася перевірка у аеропортах Одеси, Вінниці, Запоріжжя, Дніпра, Івано-Франківська та Києва. Крім того, оглядалися на предмет виявлення вибухових речовин торгові центри у містах Вінниця та Львів, а також одна зі станцій столичного метрополітену.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У столиці невідомі "замінували" 12 об’єктів

На даний час перевірки у аеропортах та трьох торгових центрах в станції столичного метрополітену завершено. Інформація про замінування не підтвердилася, тож їх роботу відновлено. Загалом, було евакуйовано більше 30 тисяч громадян. Наразі об'єкти працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, станція столичного метро "Сирець" відновила роботу після перевірки інформації про замінування, яка виявилася неправдивою.

 

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