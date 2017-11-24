Сообщение о заминировании аэропортов в шести городах не подтвердилось ни в одном случае
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня, 24 ноября, в полицию поступила информация о заминировании нескольких объектов: аэропортов, торгово-развлекательных центров и метрополитена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
В частности, проводилась проверка в аэропортах Одессы, Винницы, Запорожья, Днепра, Ивано-Франковска и Киева. Кроме того, оглядывались на предмет обнаружения взрывчатых веществ торговые центры в городах Винница и Львов, а также одна из станций столичного метрополитена.
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В настоящее время проверки в аэропортах и трех торговых центрах в станции столичного метрополитена завершено. Информация о заминировании не подтвердилась, поэтому их работу восстановлено. В общем, было эвакуировано более 30 000 граждан. Сейчас объекты работают в обычном режиме.
Напомним, станция столичного метро "Сырец" возобновила работу после проверки информации о заминировании, которая оказалась ложной.