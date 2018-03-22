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Повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина

Повернувшись із заробіток, мешканець Закарпаття виявив вдома тіло 2-річного сина

Київ • УНН

 • 32080 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліція на Закарпатті розслідує факт смерті 2-річного хлопчика, тіло якого виявив вдома батько. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, одна з ймовірних причин смерті дитини – переохолодження.

Трагічний випадок стався у Виноградівському районі. Місцевий мешканець, повернувшись із заробіток, виявив вдома тіло свого 2-річного сина.

"Інша дитина 2013 року народження була у задовільному стані. Натомість матері малолітніх дітей вдома не було. Наразі тривають відповідні експертизи, які встановлять причину смерті хлопчика. Попередньо розглядається версія щодо смерті внаслідок переохолодження організму. Ознак насильницької смерті на тілі дитини виявлено не було. Поліція встановлює всі обставини події. Кримінальне провадження за даним фактом ще не відкрито, однак у ньому вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 166 ККУ, тобто злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування", – повідомила у коментарі УНН Щоголева.

Відомо, що родина, у якій ріс хлопчик, належить до числа неблагополучних. Будинок, де виявили тіло мертвої дитини, не опалювався. Поліція встановила місцезнаходження матері загиблого, з нею працюють слідчі.

Нагадаємо, на Черкащині взято під варту чоловіка, який побив власну доньку-немовля.

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