Вернувшись с заработков, житель Закарпатья обнаружил дома тело 2-летнего сына
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция на Закарпатье расследует факт смерти 2-летнего мальчика, тело которого обнаружил дома отец. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, одна из вероятных причин смерти ребенка - переохлаждение.
Трагический случай произошел в Виноградовском районе. Местный житель, вернувшись из заработок, обнаружил дома тело своего 2-летнего сына.
"Другой ребенок 2013 рождения был в удовлетворительном состоянии. Зато матери малолетних детей дома не было. Сейчас продолжаются соответствующие экспертизы, которые установят причину смерти мальчика. Предварительно рассматривается версия о смерти от переохлаждения организма. Признаков насильственной смерти на теле ребенка обнаружено не было. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Уголовное производство по данному факту еще не открыто, однако в нем усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 166 УК, то есть злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство", - сообщила в комментарии Щеголева.
Известно, что семья, в которой рос мальчик, относится к числу неблагополучных. Дом, где обнаружили тело мертвого ребенка, не отапливался. Полиция установила местонахождение матери погибшего, с ней работают следователи.
Напомним, в Черкасской области взят под стражу мужчина, который избил собственную дочь-младенца.