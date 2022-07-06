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"Поверненням Аляски" у відповідь на конфіскацію російських активів лякають у Держдумі рф

"Поверненням Аляски" у відповідь на конфіскацію російських активів лякають у Держдумі рф

Київ • УНН

 • 203767 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Спікер російської держдуми в'ячеслав володін вирішив нагадати США, що Аляска була російською, і натякнув на її "повернення", пише УНН.

Цитата

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (росії – ред.) території - Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є, що теж повертати", - сказав володін, якого цитує російське агентство ТАСС.

Деталі

На засіданні думи він заявив, що віце-спікер Петро Толстой запропонував провести там "референдум".

Він також звернувся до депутата Миколи Харитонова, щоб під час робочих поїздок до свого виборчого округу, на Далекий Схід, він разом із віце-спікером держдуми Іриною Яровою "приглядав за Аляскою".

Нагадаємо

За інформацією американського Мінфіну, цільова група "Російська еліта, проксі та олігархи" (РЕПО) заблокувала або заморозила активи росіян, що перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів, заморозила або вилучила дороговартісні речі осіб, які перебувають під санкціями, та суттєво обмежила доступ росіян, які перебувають під санкціями, до міжнародної фінансової системи.

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