Повернення Криму має бути основою будь-якої угоди між росією та Україною – представник Ердогана

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"Аннексія Криму росією є незаконною, і позиція Туреччини з цього питання не змінилася з 2014 року. Крим – частина української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена між росією та Україною", – заявив Калин.

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Під час другого саміту Кримської платформи державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що необхідно й надалі наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк, Луганськ і кожна частина окупованої української території. Він зазначив, що це позиція США як 2014-го, так і 2022 року.