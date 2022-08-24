Повернення Криму має бути основою будь-якої угоди між росією та Україною – представник Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин в інтерв'ю CNN заявив, що питання повернення Криму Україні має стати основою будь-якої угоди між москвою та Києвом, передає УНН.
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"Аннексія Криму росією є незаконною, і позиція Туреччини з цього питання не змінилася з 2014 року. Крим – частина української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена між росією та Україною", – заявив Калин.
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Під час другого саміту Кримської платформи державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що необхідно й надалі наполягати на тому, що Крим – це Україна, як Донецьк, Луганськ і кожна частина окупованої української території. Він зазначив, що це позиція США як 2014-го, так і 2022 року.