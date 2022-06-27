"Повернення до довоєнних відносин із росією бути не може" - канцлер Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Не може бути повернення до того, що було у відносинах з росією до війни в Україні, заявив у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц, додавши, що війна, яку веде Москва, є «глибоким, ударом у міжнародні відносини». Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Війна — це «питання довгострокових змін, які визначатимуть міжнародні відносини протягом дуже і дуже довгого часу», — сказав Шольц на пресконференції в кулуарах саміту G7 у Баварських Альпах на півдні Німеччини.
«У наших відносинах з росією не може бути повернення на той час, коли росія не вторглася в Україну», - зазначив він.
Незважаючи на невпевненість у тому, як світ зміниться в результаті війни, члени «Великої сімки» повинні «засвоїти ці зміни», «вставши разом і працюючи разом у тісному контакті та в дусі довіри», додав він.
«І це те, що нас об'єднує: демократія, верховенство закону та повага до прав людини», - зауважив Шольц.