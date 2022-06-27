"Возвращение к довоенным отношениям с россией быть не может" - канцлер Германии

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13:44 • 26778 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40697 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43666 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21226 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Не может быть возвращения к тому, что было в отношениях с россией до войны в Украине, заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц, добавив, что война, которую ведет Москва, является «глубоким ударом в международные отношения». Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

Война — это «вопрос долгосрочных изменений, которые будут определять международные отношения в течение очень и очень долгого времени», — сказал Шольц на пресс-конференции в кулуарах саммита G7 в Баварских Альпах на юге Германии.

«В наших отношениях с россией не может быть возвращение к тому времени, когда россия не вторглась в Украину», - отметил он.

Несмотря на неуверенность в том, как мир изменится в результате войны, члены «Большой семерки» должны «усвоить эти изменения», «встав вместе и работая вместе в тесном контакте и в духе доверия», добавил он.

«И это то, что нас объединяет: демократия, верховенство закона и уважение прав человека», – заметил Шольц.

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