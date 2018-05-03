Повені в Сомалі: сотні постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Близько 500 тисяч осіб постраждали в результаті повеней в Сомалі. 175 тис. людей залишилися без даху над головою. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на заяву президента Сомалі, передає УНН.
Зазначається, що уряд країни організував комітет з реагування на стихійні лиха для інструктування і допомоги жителям регіонів, постраждалих від стихійних лих.
Як повідомляв УНН, дев'ятеро юнаків з напіввійськової академії перебувають у критичному стані, одна людина зникла безвісти після того, як їх у четвер змило водою під час прогулянки у Нахаба-Цафіт (Ізраіль - ред.)
Нагадаємо, в результаті виходу з берегів річок на півдні Ізраїлю було перекрито шосе № 40 в районі Міцпе Рамон. В Рішон ле-Ціон провалився дах торгового центру Ротшильд. Пориви вітру досягали 92-х кілометрів на годину. Аеропорт Сде Дов був закритий, всі рейси були перенаправлені в аеропорт Бен-Гуріон.