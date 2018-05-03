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В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнения в Сомали: сотни пострадавших

Киев • УНН

 • 12708 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Около 500 000 человек пострадали в результате наводнений в Сомали. 175 тыс. человек остались без крыши над головой. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление президента Сомали, передает УНН.

Наводнения в Сомали: сотни пострадавших

Отмечается, что правительство страны организовало комитет по реагированию на стихийные бедствия для инструктирования и помощи жителям регионов, пострадавших от стихийных бедствий.

Как сообщал УНН, девять юношей с полувоенной академии находятся в критическом состоянии, один пропал без вести после того, как их в четверг смыло водой во время прогулки в Нахал-Цафит (Израиль - ред.)

Напомним, в результате выхода из берегов рек на юге Израиля было перекрыто шоссе № 40 в районе Мицпе Рамон. В Ришон ле-Цион провалилась крыша торгового центра Ротшильд. Порывы ветра достигали 92-х километров в час. Аэропорт Сде Дов был закрыт, все рейсы были перенаправлены в аэропорт Бен-Гурион.

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