Повені на Мадагаскарі: серед постраждалих - немає українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Громадяни України не постраждали у результаті повеней на Мадагаскарі, про це повідомили кореспонденту УНН у Департаменті консульської служби МЗС України.
“За інформацією почесного консула України на Мадагаскарі, серед загиблих та постраждалих внаслідок стихійного лиха (повені, викликані сильними зливами) громадян України немає”, — повідомили у МЗС.
Наразі консул Посольства України в ПАР уточнює інформацію.
Додамо, що на північному заході Мадагаскару 21 людина загинула, 20 зникли безвісти і понад 90 тисяч людей постраждали в результаті зливових дощів.
Відзначається, що дощі почалися 19 січня і в останні дні вони йдуть без перерви. Піднявся рівень води в річках, було зруйновано кілька будівель, що призвело до людських жертв. Частина доріг також була розмита.
Як писав УНН раніше, за інформацією Посольства України у Республіці Туреччина українців серед постраждалих на сході республіки — немає.