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Потяг збив жінку в Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора, близько 8-ї години вечора, патрульні отримали повідомлення про те, що на залізничному переїзді – станція Лелеківка виявили людину без ознак життя. Про це УНН повідомили прес-службі Управління патрульної поліції Кропивницького.

“Одразу прибувши на місце події, інспектори зрозуміли, що потерпіла перебуває без свідомості, проте подає ознаки життя. Жінка мала численні переломи кінцівок та черепно-мозкову травму. Потерпілу збив потяг”, — повідомили в прес-службі.

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На місце події викликали карету швидкої та слідчо-оперативну групу.

Щоб потерпілу без перешкод доставили до Кіровоградської обласної лікарні, патрульний екіпаж супроводжував машину швидкої.

Також за інформацією правоохоронців потерпілій приблизно на вигляд 40 років. Подробиці інциденту з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, на залізничному вокзалі у Лубнах 5 листопада вранці через необержність матері вантажний потяг збив 11-річну дівчину

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