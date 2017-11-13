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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 28247 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 47911 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 57111 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 61159 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53879 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95312 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100379 просмотра

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Поезд сбил женщину в Кропивницком

Поезд сбил женщину в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 9780 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, около 8 часов вечера, патрульные получили сообщение о том, что на железнодорожном переезде - станция Лелековка обнаружили человека без признаков жизни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Кропивницкого.

"Сразу по прибытии на место происшествия, инспекторы поняли, что потерпевшая находится без сознания, однако подает признаки жизни. Женщина имела многочисленные переломы конечностей и черепно-мозговую травму. Пострадавшую сбил поезд", - сообщили в пресс-службе.

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На место происшествия вызвали карету скорой и следственно-оперативную группу.

Чтобы потерпевшую беспрепятственно доставили в Кировоградскую областную больницу, патрульный экипаж сопровождал машину скорой.

Также, по информации правоохранителей, потерпевшей примерно на вид 40 лет. Подробности инцидента выясняют следователи.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Лубнах 5 ноября утром из-за неосторожность матери грузовой поезд сбил 11-летнюю девочку

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