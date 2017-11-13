Поезд сбил женщину в Кропивницком

"Сразу по прибытии на место происшествия, инспекторы поняли, что потерпевшая находится без сознания, однако подает признаки жизни. Женщина имела многочисленные переломы конечностей и черепно-мозговую травму. Пострадавшую сбил поезд", - сообщили в пресс-службе.

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На место происшествия вызвали карету скорой и следственно-оперативную группу.

Чтобы потерпевшую беспрепятственно доставили в Кировоградскую областную больницу, патрульный экипаж сопровождал машину скорой.

Также, по информации правоохранителей, потерпевшей примерно на вид 40 лет. Подробности инцидента выясняют следователи.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Лубнах 5 ноября утром из-за неосторожность матери грузовой поезд сбил 11-летнюю девочку