Поезд сбил женщину в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, около 8 часов вечера, патрульные получили сообщение о том, что на железнодорожном переезде - станция Лелековка обнаружили человека без признаков жизни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Кропивницкого.
"Сразу по прибытии на место происшествия, инспекторы поняли, что потерпевшая находится без сознания, однако подает признаки жизни. Женщина имела многочисленные переломы конечностей и черепно-мозговую травму. Пострадавшую сбил поезд", - сообщили в пресс-службе.
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На место происшествия вызвали карету скорой и следственно-оперативную группу.
Чтобы потерпевшую беспрепятственно доставили в Кировоградскую областную больницу, патрульный экипаж сопровождал машину скорой.
Также, по информации правоохранителей, потерпевшей примерно на вид 40 лет. Подробности инцидента выясняют следователи.
Напомним, на железнодорожном вокзале в Лубнах 5 ноября утром из-за неосторожность матери грузовой поезд сбил 11-летнюю девочку