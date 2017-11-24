Потяг збив військовослужбовця у Львівській області

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Військовослужбовець поблизу залізничної станції “Самбір” на Львівщині перетинав колії у недозволеному місці. В цей час зі станції від’їжджав потяг сполученням “Трускавець-Київ”. Водій поїзду застосував екстрене гальмування, але уникнути травмування військового не вдалося. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, передає УНН.

Постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

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“При виїзді із залізничної станції „Самбір“ Регіональної філії „Львівська залізниця“, машиністом пасажирського поїзду № 50 сполученням „Трускавець-Київ“ було застосовано екстрене гальмування з метою попередження травмування людини, що перетинала колію у недозволеному місці. Внаслідок події отримав травми мешканець Вінницької області, військовослужбовець, 1993 р.н, якого було госпіталізовано до Військово-медичного клінічного центру Західного регіону”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада на Запоріжжі у ДТП потрапили військові. Один з них загинув, другого діставали рятувальники.

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