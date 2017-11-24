Поезд сбил военнослужащего во Львовской области

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

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“При выезде с железнодорожной станции „Самбор“ Регионального филиала „Львовская железная дорога“, машинистом пассажирского поезда № 50 сообщением „Трускавец-Киев“ было применено экстренное торможение с целью предупреждения травмирования человека, который пересекал пути в неположенном месте. В результате происшествия получил травмы житель Винницкой области, военнослужащий, 1993 г.р., который был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона”, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Запорожье в ДТП попали военные. Один из них погиб, второго доставали спасатели.

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