Поезд сбил военнослужащего во Львовской области

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72669 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60014 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67850 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75933 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116247 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114673 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142761 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107358 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108784 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Поезд сбил военнослужащего во Львовской области

Поезд сбил военнослужащего во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 14096 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Военнослужащий возле железнодорожной станции “Самбор” во Львовской области пересекал пути в неположенном месте. В это время со станции отъезжал поезд сообщением “Трускавец-Киев”. Водитель поезда применил экстренное торможение, но избежать травмирования военного не удалось. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает УНН.

Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.

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“При выезде с железнодорожной станции „Самбор“ Регионального филиала „Львовская железная дорога“, машинистом пассажирского поезда № 50 сообщением „Трускавец-Киев“ было применено экстренное торможение с целью предупреждения травмирования человека, который пересекал пути в неположенном месте. В результате происшествия получил травмы житель Винницкой области, военнослужащий, 1993 г.р., который был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона”, — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Запорожье в ДТП попали военные. Один из них погиб, второго доставали спасатели.

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