Поезд сбил военнослужащего во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Военнослужащий возле железнодорожной станции “Самбор” во Львовской области пересекал пути в неположенном месте. В это время со станции отъезжал поезд сообщением “Трускавец-Киев”. Водитель поезда применил экстренное торможение, но избежать травмирования военного не удалось. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, передает УНН.
Пострадавшего с травмами госпитализировали в больницу.
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“При выезде с железнодорожной станции „Самбор“ Регионального филиала „Львовская железная дорога“, машинистом пассажирского поезда № 50 сообщением „Трускавец-Киев“ было применено экстренное торможение с целью предупреждения травмирования человека, который пересекал пути в неположенном месте. В результате происшествия получил травмы житель Винницкой области, военнослужащий, 1993 г.р., который был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Западного региона”, — говорится в сообщении.
Напомним, 19 ноября в Запорожье в ДТП попали военные. Один из них погиб, второго доставали спасатели.
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