Потужний ураган накрив частину росії: відомо про одного загилого і десятки поранених

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Київ • УНН

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Щонайменше 32 людини отримали поранення, один був смертельно розчавлений деревом, що впало, а троє госпіталізовані у важкому стані під час урагану з градом, дощем і сильним вітром, який призвів до руйнування будівель в Карачаєво-Черкесії, росія.

Мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, рф. Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, трьох у тяжкому стані госпіталізували, передає УНН.

Деталі

За даними Mash, град, дощ та шквалистий вітер зривали конструкції та валили дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині. Інші відбулися травмами голови та колото-різаними ранами.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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