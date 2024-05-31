Потужний ураган накрив частину росії: відомо про одного загилого і десятки поранених
Київ • УНН
Щонайменше 32 людини отримали поранення, один був смертельно розчавлений деревом, що впало, а троє госпіталізовані у важкому стані під час урагану з градом, дощем і сильним вітром, який призвів до руйнування будівель в Карачаєво-Черкесії, росія.
Мінімум 32 особи постраждали і одна загинула під час урагану в Карачаєво-Черкесії, рф. Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, трьох у тяжкому стані госпіталізували, передає УНН.
Деталі
За даними Mash, град, дощ та шквалистий вітер зривали конструкції та валили дерева. Одне із них придавило машину з людиною всередині. Інші відбулися травмами голови та колото-різаними ранами.