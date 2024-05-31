Мощный ураган накрыл часть россии: известно об одном погибшем и десятках раненых

Минимум 32 человека пострадали и один погиб во время урагана в Карачаево-Черкесии, рф. Как сообщает российский Telegram-канал Mash, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, передает УНН.

Детали

По данным Mash, град, дождь и шквалистый ветер срывали конструкции и валили деревья. Одно из них придавило машину с человеком внутри. Другие отделались травмами головы и колото-резаными ранами.