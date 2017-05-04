Потужний землетрус стався в Киргизстані
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вчора, 3 травня, близько 11 ранку в Киргизькій Республіці зареєстрували землетрус з силою в епіцентрі 7 балів за 12-бальною шкалою MSK-64, передає УНН з посиланням на прес-службу МНС Киргизької республіки.
Повідомляється, що осередок землетрусу розташований на території Таджикистану.
У населених пунктах Киргизької Республіки інтенсивність землетрусу становила в селі Шібее, Карамик 5 балів, в селах південної області — 4 бали.
При цьому у прес-службі МНС зазначили, що повідомлень про можливі руйнування і жертви поки не надходило.
Як повідомляв УНН, внаслідок землетрусу в Ірані загинули двоє людей.