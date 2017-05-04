Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане

Сообщается, что очаг землетрясения находился на территории Таджикистана.

В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в селе Шибее, Карамык 5 баллов, в селах южной области - 4 балла.

При этом в пресс-службе МЧС отметили, что сообщений о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало.

Как сообщал УНН, в результате землетрясения в Иране погибли два человека.