Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Вчера, 3 мая, около 11 утра в Кыргызской Республике зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 7 баллов по 12-балльной шкале MSK-64, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МЧС Кыргызской республики.
Сообщается, что очаг землетрясения находился на территории Таджикистана.
В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила в селе Шибее, Карамык 5 баллов, в селах южной области - 4 балла.
При этом в пресс-службе МЧС отметили, что сообщений о возможных разрушениях и жертвах пока не поступало.
Как сообщал УНН, в результате землетрясения в Иране погибли два человека.