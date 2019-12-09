Потужний землетрус сколихнув Коста-Ріку

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 10,0137 градуса північної широти і 85,9122 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.

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Нагадаємо, через землетрус в Албанії загинуло 50 людей.

Рятувальні операції після землетрусу були завершені 1 грудня.