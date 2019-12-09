Потужний землетрус сколихнув Коста-Ріку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався у неділю, о 18:31 за Гринвічем (20:31 за київським часом) в 44 км до захід-північний захід від району Самара в Коста-Ріці. Про це повідомила Геологічна служба США, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 10,0137 градуса північної широти і 85,9122 градуса західної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 10 км.
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Нагадаємо, через землетрус в Албанії загинуло 50 людей.
Рятувальні операції після землетрусу були завершені 1 грудня.