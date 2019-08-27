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Потужні зливи паралізували Мадрид

Потужні зливи паралізували Мадрид

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Вулиці Мадрида перетворилися на бурхливі річки після того, як потужні зливи з градом обрушилися на іспанську столицю. Про це УНН повідомляє з посиланням на euronews.

Рух транспорту було порушено на декількох автострадах, потоками води відносило машини, з перебоями працювали метро і аеропорт.

Державне метеорологічне агентство ввело "помаранчевий" рівень небезпеки.

Місцеві жителі кажуть, що були вражені побаченим.

Дощі не обійшли стороною й інші райони Іспанії. Від негоди постраждали 14 з 17 регіонів країни. Метеоагентство попереджає, що сильні дощі в деяких районах можуть тривати до кінця серпня.

Нагадаємо, 17 серпня на турецький мегаполіс Стамбул обрушилася сильна злива, ставши причиною загибелі бездомного і затопивши частину історичного Гранд базар.

La tormenta se ve en el eco del radar que mostrado antes de este tweet ... la fuerte tromba caída en el sureste de #Madrid nos deja las primeras imágenes captadas en las calles de #Arganda @PadelKass donde el cielo se ha desplomado en pocos minutos ... wow! #lluvia #Tormenta pic.twitter.com/ELI1LFB4sq

- Mario Picazo (@picazomario) August 26, 2019

Hoy #Madrid poco a poco vuelve a la normalidad después de la intensa #lluvia #granizo que ayer paralizo algunas zonas de la comunidad ... hasta el puente de Segovia era más fácil cruzarlo en piragua que en coche #tormenta #Madrid #DANA pic .twitter.com / i0UHZoxTWj

- Mario Picazo (@picazomario) August 27, 2019

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