Потрібно посилити роботу проти всіх посередників, які допомагають рф обходити санкції – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Варто посилити спільну роботу проти всіх посередників, які допомагають росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС, передає УНН.
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«Я дякую за санкційний тиск на росію. Кожен з ухвалених пакетів санкцій справді потрібний. Ключове зараз – щоб усі санкції працювали на повну та щоб росія не могла їх обходити. Ми бачимо, що це стало одним із топових завдань для кремля – маніпулювати санкціями, знівелювати їх. Тож варто посилити нашу спільну роботу проти цього – проти всіх посередників, які допомагають росії обходити санкції, зокрема у Європі та в інших регіонах світу», - сказав Зеленський.
Він зазначив, що обговорюється новий, 12-й пакет санкцій ЄС.
«Маємо врахувати досвід усіх попередніх пакетів. І потужність нового санкційного кроку ЄС має бути більшою, ніж попередніх. Варто приділити увагу й застосованій ціновій стелі для російської нафти – очевидно, що вона працює зовсім не так ефективно, як на це розраховували при її впровадженні. Потрібне зниження стелі та посилення механізмів її забезпечення. Та я закликаю вас працювати над цим разом із нашими партнерами, з усіма нами та всіма партнерами з G7 та G20», - розповів Зеленський.
Доповнення
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олена Стефанішина повідомляла, що сьогодні на засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС одним з найважливіших питань буде питання санкції.