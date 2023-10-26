На засіданні лідерів держав ЄС обговорять питання 12 пакету санкцій рф – Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні на засіданні Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС одним з найважливіших питань буде питання санкції. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Олена Стефанішина в ефірі телемарафону, інформує УНН.
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"Одним з додаткових питань і, мабуть, найважливіших політично буде питання саме санкційної політики. Вже майже підготовлений 12 пакет санкцій, який готовий ЄС ввести. Ми знаємо, що обмеження на імпорт в ЄС діамантів з росії буде одним з "хедлайнерів" санкційного списку. І як тільки лідери держав ЄС узгодять механізм контролю такого імпорту, санкції будуть узгоджені. Сподіваємось, що сьогодні лідери досягнуть згоди і можна буде очікувати рішення достатньо швидко".
Доповнення
У запрошувальному на саміт листі від президента Європейської ради Шарля Мішеля, йдеться що європейські лідери у Брюсселі 26 жовтня обговорять також прискорення надання військової підтримки Україні та використання заморожених активів росії.
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