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Нужно усилить работу против всех посредников, которые помогают рф обходить санкции - Зеленский

Киев • УНН

 • 101863 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Стоит усилить совместную работу против всех посредников, которые помогают россии обходить санкции, в частности в Европе и в других регионах мира. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС, передает УНН.

Нужно усилить работу против всех посредников, которые помогают рф обходить санкции - Зеленский

Цитата 

«Я благодарю за санкционное давление на россию. Каждый из принятых пакетов санкций действительно нужен. Ключевое сейчас – чтобы все санкции работали на полную и чтобы россия не могла их обходить. Мы видим, что это стало одной из топовых задач для кремля – манипулировать санкциями, нивелировать их. Поэтому стоит усилить нашу совместную работу против этого – против всех посредников, которые помогают россии обходить санкции, в частности в Европе и в других регионах мира», - сказал Зеленский. 

Он отметил, что обсуждается новый, 12-й пакет санкций ЕС. 

«Мы должны учесть опыт всех предыдущих пакетов. И мощность нового санкционного шага ЕС должна быть больше, чем предыдущих. Стоит уделить внимание и примененному ценовому потолку для российской нефти – очевидно, что он работает совсем не так эффективно, как на это рассчитывали при его внедрении. Необходимо снижение потолка и усиление механизмов его обеспечения. И я призываю вас работать над этим вместе с нашими партнерами, со всеми нами и всеми партнерами из G7 и G20», - рассказал Зеленский. 

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Елена Стефанишина сообщала, что сегодня на заседании Европейского совета на уровне лидеров государств ЕС одним из важнейших вопросов будет вопрос санкций. 

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