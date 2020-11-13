Потрібно думати про громаду: Черкаси відмовилися від “карантину вихідного дня”

"Нині потрібно думати виключно про інтереси громади. Тому ми повинні брати відповідальність не себе й приймати непопулярні рішення", - заявив секретар міської ради Сергій Тищенко.

Тож, таке рішення було прийняте сьогодні, після спільного засідання місцевої комісії з питань ТЕБ і НС і виконавчого комітету.

"Якщо не будуть працювати підприємці, не буде за що утримувати лікарні", – підкреслив заступник міського голови Ігор Волошин.

З присутніми на зв'язок по Skype вийшов міський голова Анатолій Бондаренко, який перебуває на лікарняному.

"Під час першої хвилі карантину місто Черкаси недоотримало 190 млн грн до бюджету. При цьому ми виділили 104 млн грн лікарням на боротьбу з коронавірусом. Натомість від Уряду ми не отримали ніякої підтримки. Із запровадженням чергових обмежень місто може просто зупинитися", - зазначив міський голова.

Додамо, що сьогодні й міська рада Тернополя відмовилася вводити "карантин вихідного дня".

Зазначимо, що вчора міська влада Одеси та Черкас також не підтримали ініціативи уряду щодо впровадження "карантину вихідного дня".

Нагадаємо, раніше чинні міські голови Львова та Рівного, де запланований другий тур виборів мера, відреагували на рішення уряду про "карантин вихідного дня", який має запроваджуватися вже з 14 листопада. Мер Львова Андрій Садовий, який переобирається, назвав це рішення "абсурдом", а Рівненський міський голова Володимир Хомко заявив, що у Рівному рішення про посилення карантину приймуть лише 16 листопада.