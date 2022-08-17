Потрібні конкретні фахівці: Резніков про мобілізаційні потреби України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В Україні мобілізаційні потреби на сьогодні задовільняються через пошук конкретних фахівців. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю “Голосу Америки”, додавши, що це можуть бути оператори БПЛА, спеціальні айтішники, зв'язківці, артилеристи, передає УНН.
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«Завдання по мобілізації визначається Генеральним штабом, тобто вони оцінюють кількість сил та засобів, які потрібні їм на той чи інший момент ведення бойових дій, вони оцінюють втрати», - розповів Резніков.
Він зазначив, що відповідно Генеральний штаб чітко знає, на якому напрямку, у якому виді сил або військ потрібно заміщення зробити, або бригаду відвести на відновлення боєздатності, а замість неї ввести резерв.
«На скільки я знаю, на сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців, тобто не загально скільки і скільки потрібно, бо вже достатньо багато мобілізували до лав ЗСУ, і не тільки ЗСУ. Зараз конкретні фахівці. Це можуть бути оператори БПЛА, спеціальні айтішники, зв'язківці, артилеристи тощо. Особливо на фоні того, що ми вже отримуємо сучасне військове обладнання натівського стандарту, то відповідно й фахівці потрібні, які спроможні швидко опанувати такі системи», - сказав Резніков.
Доповнення
Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні на 90 днів – до 21 листопада.