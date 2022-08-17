Требуются конкретные специалисты: Резников о мобилизационных потребностях Украины

Цитата

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом, то есть они оценивают количество сил и средств, которые им нужны на тот или иной момент ведения боевых действий, они оценивают потери», - рассказал Резников.

Он отметил, что соответственно Генеральный штаб ясно знает, на каком направлении, в каком виде сил или войск нужно замещение сделать, или бригаду отвести на восстановление боеспособности, а вместо нее ввести резерв.

«На сколько я знаю, на сегодняшний день мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов, то есть не обще сколько и сколько нужно, потому что уже достаточно много мобилизовали в ряды ВСУ, и не только ВСУ. Сейчас конкретные специалисты. Это могут быть операторы БПЛА, специальные айтишники, связисты, артиллеристы и т.д. Особенно на фоне того, что мы уже получаем современное военное оборудование натовского стандарта, то соответственно и специалисты нужны, которые способны быстро овладеть такими системами», - сказал Резников.

Дополнение

Верховная Рада продлила действие военного положения и проведение общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 21 ноября.