Поточний рахунок платіжного балансу вперше за 5 років буде зведено з профіцитом - голова НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Національний банк суттєво покращив прогноз поточного рахунку на 2020 рік – з нульового дефіциту до профіциту. Про це сказав голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Національний банк суттєво покращив прогноз поточного рахунку на 2020 рік, з нульового дефіциту за старою методологією дефіциту 1,7 ВВП у квітневому прогнозі до профіциту на рівні 4,4% ВВП. Таким чином його буде зведено з профіцитом вперше за 5 років", - сказав Шевченко.
З його слів, формуванню профіциту поточного рахунку сприятиме значне скорочення імпорту через падіння попиту на товари довгострокового призначення, закриття кордонів для подорожей та низькі ціни на енергоносії.
Водночас завдяки збереженню у світі стабільного попиту на продовольство, негативні наслідки пандемії для експорту очікуються слабшими, ніж для імпорту.
Крім цього, як зазначив голова НБУ, обсяг переказів від трудових мігрантів в Україну буде вищим, ніж очікувалося.
"Утім, у наступні роки поточний рахунок знову буде дефіцитним унаслідок реалізації відкладеного споживчого та інвестиційного попиту, а також очікуваного зниження транзиту газу", - сказав Шевченко.
Нагадаємо, правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.