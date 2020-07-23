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Текущий счет платежного баланса впервые за 5 лет будет сведен с профицитом - глава НБУ

Текущий счет платежного баланса впервые за 5 лет будет сведен с профицитом - глава НБУ

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год - с нулевого дефицита к профициту. Об этом сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год, с нулевого дефицита по старой методологии дефицита 1,7 ВВП в апрельском прогнозе до профицита на уровне 4,4% ВВП. Таким образом он будет сведен с профицитом впервые за 5 лет", - сказал Шевченко.

По его словам, формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытия границ для путешествий и низких цен на энергоносители.

В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие, негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются более слабыми, чем для импорта.

Кроме этого, как отметил глава НБУ, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину будет выше, чем ожидалось.

"Впрочем, в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа", - сказал Шевченко.

Напомним, правление Национального банка Украины в среду приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6%.

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