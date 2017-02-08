Потік іноземних туристів до України зменшився вдвічі

На запитання, у якому стані перебуває в’їзний туризм в Україні, у прес-службі відповіли, що анексія Криму та АТО на сході країни вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та реалізацію туристичних можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому туристичних ринках.

“Фактично вдвічі зменшився потік іноземних туристів до України. За даними Адміністрації Держприкордонслужби, у 2015 році до країни в’їхало 12,9 млн іноземних громадян, тоді як у 2013 році — 25,7 млн іноземців”, — зазначили у повідомленні.

“Найпопулярнішими регіонами України в частині відвідування іноземними туристами є: місто Київ, Одеська область та м. Одеса, області Карпатського регіону та м. Львів, Черкаська область та інші”, — йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, згідно даних КМДА, кількість іноземних туристів, що візитували у Києві у першому півріччі 2016 року становила 513,4 тис. осіб, що на 9,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Одеської обласної державної адміністрації, кількість іноземців, які в’їхали до Одеської області та міста Одеса у 2015 році сягнула 2 186,6 тис. осіб, за 9 місяців 2016 року — 1 781,5 тис. осіб.

А за даними Черкаської ОДА, у Черкаську область у 2015 році приїхало 37,1 тис. іноземців, за 9 місяців 2016 року — 38,6 тис. осіб. Зазначається, що візити здійснювалися з метою “релігійних туризм”, найбільша кількість — з Ізраїлю. Це 29,6 тис. осіб.

Цікаво також, що більшість туристів, які відвідали українську столицю, теж прибули з Ізраїлю — 57,1 тис. осіб.

“Також до Києва приїхало багато туристів з Туреччини, США, Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Азербайджану, Франції та Грузії”, — додали у прес-службі.

Однак минулого року з’явилася позитивна тенденція. За даними Адміністрації Держприкордонслужби, за 9 місяців 2016 року до України в’їхало 10,4 млн. туристів, що на 4,8% більше, ніж в аналогічному періоді 2015 року.

Очікується, що зазначена тенденція до зростання продовжуватиметься і у 2017 році.

Зокрема зростанню туристичних потоків до України сприятиме проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення 2017”.