Потік іноземних туристів до України зменшився вдвічі

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 46428 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 117054 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 122760 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 106456 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 122233 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80662 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89745 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97444 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88864 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 211322 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 28148 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 28125 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 30434 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 9360 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 27343 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 122754 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 211320 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 363003 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 298502 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 407287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 1938 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 26929 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24265 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 106451 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 29797 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Потік іноземних туристів до України зменшився вдвічі

Київ • УНН

 • 22184 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулого року найпопулярнішими містами для відвідин іноземними туристами стали Київ, Львів та Одеса, а також Одеська, Черкаська області і Карпатський регіон. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, посилаючись на дані Держприкордонслужби.

Потік іноземних туристів до України зменшився вдвічі

На запитання, у якому стані перебуває в’їзний туризм в Україні, у прес-службі відповіли, що анексія Криму та АТО на сході країни вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та реалізацію туристичних можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому туристичних ринках.

“Фактично вдвічі зменшився потік іноземних туристів до України. За даними Адміністрації Держприкордонслужби, у 2015 році до країни в’їхало 12,9 млн іноземних громадян, тоді як у 2013 році — 25,7 млн іноземців”, — зазначили у повідомленні.

“Найпопулярнішими регіонами України в частині відвідування іноземними туристами є: місто Київ, Одеська область та м. Одеса, області Карпатського регіону та м. Львів, Черкаська область та інші”, — йдеться у повідомленні.

Так, зокрема, згідно даних КМДА, кількість іноземних туристів, що візитували у Києві у першому півріччі 2016 року становила 513,4 тис. осіб, що на 9,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Одеської обласної державної адміністрації, кількість іноземців, які в’їхали до Одеської області та міста Одеса у 2015 році сягнула 2 186,6 тис. осіб, за 9 місяців 2016 року — 1 781,5 тис. осіб.

А за даними Черкаської ОДА, у Черкаську область у 2015 році приїхало 37,1 тис. іноземців, за 9 місяців 2016 року — 38,6 тис. осіб. Зазначається, що візити здійснювалися з метою “релігійних туризм”, найбільша кількість — з Ізраїлю. Це 29,6 тис. осіб.

Цікаво також, що більшість туристів, які відвідали українську столицю, теж прибули з Ізраїлю — 57,1 тис. осіб.

“Також до Києва приїхало багато туристів з Туреччини, США, Великої Британії, Білорусі, Німеччини, Азербайджану, Франції та Грузії”, — додали у прес-службі.

Однак минулого року з’явилася позитивна тенденція. За даними Адміністрації Держприкордонслужби, за 9 місяців 2016 року до України в’їхало 10,4 млн. туристів, що на 4,8% більше, ніж в аналогічному періоді 2015 року.

Очікується, що зазначена тенденція до зростання продовжуватиметься і у 2017 році.

Зокрема зростанню туристичних потоків до України сприятиме проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення 2017”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97