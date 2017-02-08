Поток иностранных туристов в Украину уменьшился вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В прошлом году самыми популярными городами для посещения иностранными туристами стали Киев, Львов и Одесса, а также Одесская, Черкасская области и Карпатский регион. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, ссылаясь на данные Госпогранслужбы.
На вопрос, в каком состоянии находится въездной туризм в Украине, в пресс-службе ответили, что аннексия Крыма и АТО на востоке страны повлияли на въездной туристический поток, структуру туризма и реализацию туристических возможностей страны на внутреннем и внешнем туристических рынках.
"Фактически вдвое уменьшился поток иностранных туристов в Украину. По данным Администрации Госпогранслужбы, в 2015 году в страну въехало 12,9 млн. иностранных граждан, тогда как в 2013 году - 25,7 млн. иностранцев ", - отметили в сообщении.
"Самыми популярными регионами Украины в части посещения иностранными туристами являются: город Киев, Одесская область и г. Одесса, области Карпатского региона и г. Львов, Черкасская область и другие", - говорится в сообщении.
Так, в частности, по данным КГГА, количество иностранных туристов, посещали Киев в первом полугодии 2016 года составила 513,4 тыс. человек, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Одесской областной государственной администрации, количество иностранцев, въехавших в Одесскую область и город Одесса в 2015 году достигла 2 186,6 тыс. человек, за 9 месяцев 2016 года - 1 781,5 тыс. человек.
А по данным Черкасской ОГА, в Черкасскую область в 2015 году приехало 37,1 тыс. иностранцев, за 9 месяцев 2016 года - 38,6 тыс. человек. Отмечается, что визиты осуществлялись с целью "религиозного туризма", наибольшее количество - из израиля. Это 29,6 тыс. человек.
Интересно также, что большинство туристов, посетивших украинскую столицу, тоже прибыли из Израиля - 57,1 тыс. человек.
"Также в Киев приехало много туристов из Турции, США, Великобритании, Беларуси, Германии, Азербайджана, Франции и Грузии", - добавили в пресс-службе.
Однако в прошлом году появилась положительная тенденция. По данным Администрации Госпогранслужбы, за 9 месяцев 2016 года в Украину въехало 10,4 млн. туристов , что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.
Ожидается, что указанная тенденция к росту будет продолжаться и в 2017 году.
В частности росту туристических потоков в Украину будет способствовать проведение в Украине песенного конкурса "Евровидение 2017" .