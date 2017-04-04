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Потерпіла сторона заявила про тиск на суд у справі засудженого генерала В.Назарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Потерпіла сторона обурена заявами високопосадовців, які виступають на захист генерала Віктора Назарова, засудженого до 7 років тримання під вартою за службову халатність, що призвела до загибелі українських військових у катастрофі Іл-76. Про це заявив адвокат потерпілих Віталій Погосян під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“Після того, як було винесено вирок (В.Назарову — ред.), з’явилася публічна заява щодо того, що генералів судити не можна. В мене відразу виникло запитання, чому у 2014-2016 роках, коли судили військовослужбовців, рядових капітанів, майорів, жодна посадова особа держави не запропонувала створити військові суди”, — зауважив адвокат.

Він звернув увагу на те, що коли засуджували військовослужбовців за виконання наказів генералів — усі мовчали. Тепер винного у загибелі українських військовослужбовців В.Назарова намагаються публічно виправдати, тиснучи на суд, наголосив В.Погосян.

“В справі Назарова йдеться лише про те, що літак полетів. Хтось дав наказ, щоб він полетів, і не зміг забезпечити, щоб він нормально сів. Де тут якась військова тактика чи якась військова наука? Тим більше, що суддя надала лише оцінку доказам. Тому я вважаю, що ці публічні виступи є нічим іншим, як тиск на суд”, — сказав В.Погосян.

Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачували у службовій халатності, яка призвела до катастрофи Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу. 

Потерпілі у справі щодо катастрофи Іл-76 просили “посадити” В.Назарова на 49 років. Проте його засудили до 7 років за гратами.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко запропонував створити військові суди

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