Потерпевшая сторона заявила о давлении на суд по делу осужденного генерала В.Назарова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Потерпевшая сторона возмущена заявлениями чиновников, которые выступают в защиту генерала Виктора Назарова, приговоренного к 7 годам содержания под стражей за служебную халатность, которая привела к гибели украинских военных в результате крушения Ил-76. Об этом заявил адвокат потерпевших Виталий Погосян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"После того, как был вынесен приговор (В.Назарову - ред.), появилось публичное заявление о том, что генералов судить нельзя. У меня сразу возник вопрос, почему в 2014-2016 годах, когда судили военнослужащих, рядовых капитанов, майоров, ни одно должностное лицо государства не предложило создать военные суды", - отметил адвокат.
Он обратил внимание на то, что когда осуждали военнослужащих за выполнение приказов генералов - все молчали. Теперь виновного в гибели украинских военнослужащих В.Назарова пытаются публично оправдать, оказывая давление на суд, отметил В.Погосян.
"В деле Назарова речь идет лишь о том, что самолет улетел. Кто дал приказ, чтобы он полетел, и не смог обеспечить, чтобы он нормально сел. Где здесь какая-то военная тактика или какая-то военная наука? Тем более, что судья предоставила только оценку доказательствам. Поэтому я считаю, что эти публичные выступления являются ничем иным, как давлением на суд", - сказал В.Погосян.
Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняли в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.
Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил создать военные суды.