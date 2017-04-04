Потерпевшая сторона заявила о давлении на суд по делу осужденного генерала В.Назарова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60456 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107025 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164492 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120748 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119165 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105195 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107284 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156380 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потерпевшая сторона заявила о давлении на суд по делу осужденного генерала В.Назарова

Потерпевшая сторона заявила о давлении на суд по делу осужденного генерала В.Назарова

Киев  •  УНН

 • 8682 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Потерпевшая сторона возмущена заявлениями чиновников, которые выступают в защиту генерала Виктора Назарова, приговоренного к 7 годам содержания под стражей за служебную халатность, которая привела к гибели украинских военных в результате крушения Ил-76. Об этом заявил адвокат потерпевших Виталий Погосян во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"После того, как был вынесен приговор (В.Назарову - ред.), появилось публичное заявление о том, что генералов судить нельзя. У меня сразу возник вопрос, почему в 2014-2016 годах, когда судили военнослужащих, рядовых капитанов, майоров, ни одно должностное лицо государства не предложило создать военные суды", - отметил адвокат.

Он обратил внимание на то, что когда осуждали военнослужащих за выполнение приказов генералов - все молчали. Теперь виновного в гибели украинских военнослужащих В.Назарова пытаются публично оправдать, оказывая давление на суд, отметил В.Погосян.

"В деле Назарова речь идет лишь о том, что самолет улетел. Кто дал приказ, чтобы он полетел, и не смог обеспечить, чтобы он нормально сел. Где здесь какая-то военная тактика или какая-то военная наука? Тем более, что судья предоставила только оценку доказательствам. Поэтому я считаю, что эти публичные выступления являются ничем иным, как давлением на суд", - сказал В.Погосян.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвиняли в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко предложил создать военные суды.

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