Потенційний "головний дипломат" ЄС назвав кращий спосіб протистояти російській загрозі

"Я думаю, що найкращий спосіб протистояти російському експансіонізму, якщо його можна так назвати, або російській загрозі, - це допомогти Україні, зміцнити Україну, зміцнити їх опір, їх потенціал, їх реформи і стати повноцінною демократичною і процвітаючою країною", - сказав Боррель.

За його словами, санкції щодо Росії допоможуть цьому, але вони не повинні бути політикою ЄС, а лише її інструментом.

"Ми повинні бути жорсткими з Росією, але в той же час розуміти, що це той, з ким нам доводиться мати справу. Не всі вирішується санкціями поверх санкцій. Ми повинні дотримуватися санкції, але у той же час у нас є дипломатичні інструменти та принципи, які відкривають двері, щоб встановити в деяких областях необхідний діалог", - додав він.

Як повідомляв УНН, 6 серпня Європейська рада "формально" призначив новим Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля - міністра закордонних справ Іспанії.

Тепер кандидатуру Борреля повинен підтримати Європейський парламент.