Потенційний "головний дипломат" ЄС назвав кращий спосіб протистояти російській загрозі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Кращий спосіб протистояти російському експансіонізму - це допомогти Україні. Про це заявив претендент на пост Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи на слуханнях комітету ЄП у закордонних справах, передає кореспондент УНН.
"Я думаю, що найкращий спосіб протистояти російському експансіонізму, якщо його можна так назвати, або російській загрозі, - це допомогти Україні, зміцнити Україну, зміцнити їх опір, їх потенціал, їх реформи і стати повноцінною демократичною і процвітаючою країною", - сказав Боррель.
За його словами, санкції щодо Росії допоможуть цьому, але вони не повинні бути політикою ЄС, а лише її інструментом.
"Ми повинні бути жорсткими з Росією, але в той же час розуміти, що це той, з ким нам доводиться мати справу. Не всі вирішується санкціями поверх санкцій. Ми повинні дотримуватися санкції, але у той же час у нас є дипломатичні інструменти та принципи, які відкривають двері, щоб встановити в деяких областях необхідний діалог", - додав він.
Як повідомляв УНН, 6 серпня Європейська рада "формально" призначив новим Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля - міністра закордонних справ Іспанії.
Тепер кандидатуру Борреля повинен підтримати Європейський парламент.