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Потенциальный "главный дипломат" ЕС назвал лучший способ противостоять российской угрозе

Киев • УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Лучший способ противостоять российскому экспансионизму — это помочь Украине. Об этом заявил претендент на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на слушаньях комитета ЕП по иностранным делам, передает корреспондент УНН.

Потенциальный "главный дипломат" ЕС назвал лучший способ противостоять российской угрозе

"Я думаю, что лучший способ противостоять российскому экспансионизму, если его можно так назвать, или российской угрозе, - это помочь Украине, укрепить Украину, укрепить их сопротивление, их потенциал, их реформы и стать полноценной демократической и процветающей страной", - сказал Боррел.

По его словам, санкции в отношении России помогут этому, но они не должны быть политикой ЕС, а лишь ее инструментом.

"Мы должны быть жесткими с Россией, но в то же время понимать, что это тот, с кем нам приходится иметь дело. Не все решается санкциями поверх санкций. Мы должны соблюдать санкции, но в то же время у нас есть дипломатические инструменты и принципы, которые открывают дверь, чтобы установить в некоторых областях необходимый диалог", - добавил он.

Как сообщал УНН, 6 августа Европейский совет "формально" назначил новым Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля — министра иностранных дел Испании.

Теперь кандидатуру Боррелля должен поддержать Европейский парламент.

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