Постраждалому у Лук’янівському СІЗО надали меддопомогу і повернули до ізолятора - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Ув’язненого, який постраждав під час інциденту, що стався напередодні в Лук’янівському СІЗО, після надання медичної допомоги доправили назад у слідчий ізолятор. Про це у коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"Його доставили в лікарню, надали допомогу в супроводі конвою і доставили назад (у слідчий ізолятор – ред.)", – розповіла вона.
Також О.Блищик зауважила, що наразі стан здоров’я затриманого задовільний.
Крім того, за її словами, за фактом справи розпочато кримінальне впровадження за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади під час виконання ним службових обов’язків).
Як зазначалося раніше, інцидент з "торнадівцями" у Лук'янівському СІЗО стався після того, як після повернення з суду вони виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі.