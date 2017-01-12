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Постраждалому у Лук’янівському СІЗО надали меддопомогу і повернули до ізолятора - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Ув’язненого, який постраждав під час інциденту, що стався напередодні в Лук’янівському СІЗО, після надання медичної допомоги доправили назад у слідчий ізолятор. Про це у коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.

"Його доставили в лікарню, надали допомогу в супроводі конвою і доставили назад (у слідчий ізолятор – ред.)", – розповіла вона.

Також О.Блищик зауважила, що наразі стан здоров’я затриманого задовільний.

Крім того, за її словами, за фактом справи розпочато кримінальне впровадження за ч. 1 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади під час виконання ним службових обов’язків).

Як зазначалося раніше, інцидент з "торнадівцями" у Лук'янівському СІЗО стався після того, як після повернення з суду вони виявили посилення режиму їх утримання в ізоляторі.

Українські Національні Новини

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