Пострадавшему в Лукьяновском СИЗО оказали медпомощь и вернули в изолятор - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Заключенный, который пострадал во время инцидента, произошедшего накануне в Лукьяновском СИЗО, после оказания медицинской помощи был доставлен обратно в следственный изолятор. Об этом в комментарии УНН сообщила спикер ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Его доставили в больницу, оказали помощь в сопровождении конвоя и доставили обратно (в следственный изолятор - ред.)", - рассказала она.
Также О.Блищик отметила, что сейчас состояние здоровья задержанного удовлетворительное.
Кроме того, по ее словам, по факту дела начато уголовное производство по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей).
Как отмечалось ранее, инцидент с "торнадовцами" в Лукьяновском СИЗО произошел после того, как после возвращения из суда они обнаружили усиление режима их содержания в изоляторе.