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Постраждалому у ДТП з поліцейським авто діагностували перелом ноги та струс мозку

Постраждалому у ДТП з поліцейським авто діагностували перелом ноги та струс мозку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Чоловіку, який постраждав у ДТП з поліцейським автомобілем в центрі Києва, надають медичну допомогу. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в місті Києві, передає УНН.

“За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого — перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню”, — йдеться в повідомлені.

На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві та співробітники прокуратури. Встановлюються всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.

Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р.н., доставили у лікарню.

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