Постраждалому у ДТП з поліцейським авто діагностували перелом ноги та струс мозку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Чоловіку, який постраждав у ДТП з поліцейським автомобілем в центрі Києва, надають медичну допомогу. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба ГУНП України в місті Києві, передає УНН.
“За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого — перелом ноги та струс головного мозку. Його доставили у лікарню”, — йдеться в повідомлені.
На місці події працюють патрульні поліцейські, слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві та співробітники прокуратури. Встановлюються всі обставини автопригоди.
Нагадаємо, автопригода трапилася у Печерському районі міста Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська: службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував особу, щодо якої здійснюється державна охорона, збив пішохода: чоловік раптово вийшов на проїжджу частину вулиці на заборонений сигнал регулювальника.
Правоохоронці, які перебували в автомобілі, одразу надали потерпілому першу медичну допомогу та викликали лікарів. Чоловіка, 1930 р.н., доставили у лікарню.