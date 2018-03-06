Пострадавшему в ДТП с полицейским авто диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга

"По предварительной информации врачей, у пострадавшего - перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве и сотрудники прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, автопроисшествие произошло в Печерском районе Киева на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская: служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, который сопровождал человека, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил пешехода: мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика.

Правоохранители, которые находились в автомобиле, сразу оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали врачей. Мужчина, 1930 г.р., доставлен в больницу.