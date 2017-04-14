Постраждалий від вибуху футболіст "Борусії" пропустить місяць
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Іспанський захисник дортмундської "Боруссії" Марк Бартра у зв'язку з травмою при вибуху перед матчем Ліги чемпіонів проти "Монако" не зможе взяти участь в матчах клубу в найближчий місяць, передає УНН з посиланням на сайт "Боруссії".
"Хотілося б, щоб він виступав зараз, але він повернеться протягом чотирьох тижнів", - сказав головний наставник клубу Томас Тухель.
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Відзначимо, що близько автобуса "Борусії" незадовго до поєдинку з "Монако" прогриміли три вибухи.
Окрім того, М.Бартру прооперували, адже у нього був діагностований перелом променевої кістки правої руки, в руці також були різні сторонні предмети - осколки.
Нагадаємо, 11 квітня біля клубного автобусу “Борусії” пролунало три вибухи. Серед футболістів дортмундського колективу пораненим опинився Марк Бартра, якому в руку потрапив осколок.